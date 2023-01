Samstag, 28 Januar 2023 | 04.028

Die Würde des Menschen ...

was ist eigentlich Politik ? bekanntlich unterscheidet man da …

zwischen mehr oder weniger administrativer Regierung und echter politischer Führung ...



so ähnlich ist das auch bei der Religion … wo man unter anderem unterscheidet …

zwischen einem eher beschränkten Katholizismus und einem eher freiheitlichen Protestantismus …



na und dann die Herrschaft … wo man unter anderem unterscheidet …

zwischen Demokratie und Monarchie ...



und das gibt es nun auch noch in allen möglichen Mischformen … so richtig was Braucbares

gibt es nicht … alles Wischi-Waschi … wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß ...



früher teilte sich die Gesellschaft in etwa 66% Volk ... 33% Etablissement ... 1% Elite …

und dieses eine Prozent fehlt heutzutage … überall ... s. nobody and nothing is perfect ...







