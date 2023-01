Freitag, 27 Januar 2023 | 04.027

Die Würde des Menschen ...

immer wieder heißt es … Deutschland sei eine Demokratie … und zwar ...

da dieser Begriff offensichtlich nicht ohne irgend welche schmückenden Beiwörter auskommt



eine parlamentarische Demokratie … die also von der Fiktion ausgeht …

die Regierung macht die Demokratie … aber das Parlament kontrolliert die Regierung …



und genau das macht es eben nicht … erstens weil das Parlament die Gesetze so macht …

wie die Regierung sie haben will .. und das Bundesverfassungsgericht u.U. etwas nachhilft …



und zweitens … weil das Parlament für den Kleinkram zwar die Minister befragt ...

nicht aber für die große Politik den Bundeskanzler …



der Bundeskanzler führt ein weitgehend unangefochtenes selbstherrliches Dasein …

das sich im Kreise seiner internationalen Partner von einer Diktatur nicht unterscheidet ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen