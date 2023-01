Mittwoch, 25 Januar 2023 | 04.025

Die Würde des Menschen und ...

das Unfaßbarste was wir zur Zeit an sich haben … ist wohl dieser Krieg in der Ukra-ine

dieser Angriffskrieg seitens wie man so sagt östlich geprägter Diktatoren …



und daß niemand auf der Seite dieser so genannt westlich geprägten Moralapostel

bereit ist … der Ukra-ine / den Ukra-inern wmd wirklich zu Hilfe zu kommen ...



jetzt stehen zum Beispiel Katar und Marocco im Verdacht … sich Einfluß erkauft zu haben

und prompt wird das natürlich als Skandal bezeichnet …



der unter anderem das Europäische Parlament in eine tiefe Krise stürzen würde …

es gibt diesen sprichwörtlichen Tropfen der das Faß zum Überlaufen bringt ...



alle westlichen Parlamente sind ein einziges solches Faß voller Korruption ...

und einer längst bestehenden kaum noch zu bändigenden ‘Krise’ ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen