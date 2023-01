Dienstag, 24 Januar 2023 | 04.024

Die Würde des Menschen ...

die Würde des Menschen ist unantastbar …

wenn man bloß schon mal wüßte was das eigentlich heißt …



‘die Menschen’ … das ist gemeinhin ‘das Volk’ … dieses ebenso verarmte wie verarschte …

ebenso ungebildete wie verblödete … ebenso mittellose wie chancenlose Volk ...



dieses Volk … das zu seiner Organisation einen so genannten Staat betreibt …

der aber dann eben nicht vom Volk … sondern so genannten Staatsdienern …



eingerichtet und ausgeübt wird … nach Prinzipien …

bei denen Ethik und Moral nur eine literaische aber keine praktische Rolle spielen…



bei denen die kriminelle Komponente mit allen Feinheiten des römischen und germanischen Rechts

vertuscht wird zum Beispiel durch so genannte Korruptions und Lobby Register ...







