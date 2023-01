Montag, 23 Januar 2023 | 04.023

Die Würde des Menschen und ...

die Korruption ...

der Volksmund spricht zwar immer davon … daß aller guten Dinge drei seien …

schlechterdings gilt das aber entsprechend auch für die schlechten Dinge ...



die drei wichtigsten Bereiche der Korruption sind insoweit zum Beispiel …

der Privatbereich / der Geschäftsbereich / der Staatsdienerbereich …



das fängt schon im Ehebett an … wenn Frauen sich auch mal vergewaltigen lassen ..

und sagen … wenn ich dafür ne schöne Kette kriege dann steck ich das weg … oder so …



und endet bei Staatsdienern … die angeblich im Interesse ihrer Institutionen handeln …

und natürlich gibt es dazu noch alle möglichen Mischformen ...



und richtig lustig wird es dann … wenn gerade die Staatsdiener vorgeblich versuchen …

dieses Chaos durch Transparenzregeln etc etc etc (sic!) zu be-herrschen ...







