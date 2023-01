Sonntag, 22 Januar 2023 | 03.022

Das Verfassungsgericht als Gottesgeschenk ...

auf Gnaden von Angela Dorothea Merkel Sauer ...

immer wieder wird von den einschlägig Interessierten … also Olaf Scholz und Konsorten …

betont … ‘die Demokratie funktioniert in diesem unserem Land’ …



erstens weiß nach wie vor kein in diesem unserem Land … was Demokratie eigentlich ist …

gerade weil das Bundesverfassungsgericht sich seit Beginn dieses unseres Landes weigert …



das mal hinreichend gebrauchsfähig zu definieren … und insofern Tür und Tor offen sind ...

für jede beliebige individuelle Interpretation …



nicht zuletzt eben die derjenigen die die Macht haben … also alle derzeitigen Staatsorgane

die entsprechend eine Diktatur nach ihrem Gusto einrichten und ausüben …



daß sie diese ihre Interpretation von Demokratie mit allen Mitteln verteidigen …

versteht sich von selbst … da ist von Bundesverfassungsgericht also keine Hilfe zu erwarten







