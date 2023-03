Dienstag, 28 März 2023 | 13.087

Die Rechte der Menschen und ... die Unmöglichkeit sie ihnen auch zuzugestehen

der Mittelpunkt der Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt ...

geschweige der Mensch ... erkannte mal Nikolaus Kopernikus ...



und setzte an die Stelle des geozentrischen Weltmodells das heliozentrische ...

wonach die Planeten sich um die Sonne bewegen und die Erde sich um sich selbst ...



so ähnlich ist das auch mit dem Menschen ... bloß hat noch niemand herausgefunden ...

ob da auch irgend welche Gesetzmäßigkeiten dahinter stecken ...



wir wissen nur ... jeder Mensch fängt mal klein an ... als Baby ...

wie Heinz Erhardt mal erkannte ...



oder ich zum Beispiel wurde am 4. Mai 1936 in Hanau geboren ...

dieser schönen Stadt am unteren Main bei Frankfurt und Offenbach ...



und bin also hier und heute in Berlin 87 Jahre alt

da gibt es natürlich viel zu sagen / zu berichten … die Kurzfassung geht etwa wie folgt …



dazwischen liegt ein ebenso volles wie erfülltes Leben und Erleben … das ich in all seiner Vielfalt

und dank ebenso vielfältiger Unterstützung / Leitung / Führung …



seitens meiner Eltern und Großeltern bzw sonstiger Verwandter und Anverwandter ...

meiner Erzieher und privater / schulischer / akademischer Lehrer / Partner / Freunde wmd ...



der Wissenschaft / der Forschung / der Kunst widmen konnte …

darüber dann als Journalist und Publizist bzw also auch selbst als Lehrer gearbeitet habe …



und mich im übrigen gemeinnützig und karikativ … selbstlos und wohltätig ... quasi ehrenamtlich

bzw aus freien Stücken verhalten bzw gehandelt habe ...



um dieses Glück meines Lebens einerseits im Sinne der Humanen Menschenliebe weiterzugeben ...

bzw der Christlichen Nächstenliebe … aber auch im Sinne unserer Verfassung bzw des Rechts …



so wie es in der Verfassung heißt … man soll seine Kraft dem Wohle anderer Menschen widmen ...

bzw also des Volkes … und seinen (dessen) Nutzen mehren ...



mit anderen Worten … ich hatte irgend wann das Gefühl … daß die Ursache dafür daß wir

mit unserem Staatswesen nicht nur nicht vorankommen … sondern immer weiter zurückfallen …



darin liegen könnte … daß all jene Staats-Akteure … die diesen Amtseid leisten …

sich gar nicht an die Verfassung halten bzw insbesondere nicht an diesen Amtseid …



und wollte einfach beweisen … daß das an sich geht … was mir wohl auch gelungen ist …

womit ich allerdings krachend gescheitert bin …. ist … daß ich auf die Idee gekommen bin ..



jetzt brauche ich ja nur noch diese fünf Leute an der Spitze des Staates …

die also diesen Amtseid an vornehmster Stelle leisten ….



entsprechend zu informieren … und dann ist alles gut ...

woran ich dann auch die nächsten 30 Jahre hingebungsvoll gearbeitet habe ...



und nichts ist gut … im Gegenteil …

aktuell sehe ich mich einer Anklage wegen so genannter Volksverhetzung gegenüber ...



deren Strafandrohung weit über dem liegt ... was einem für Geißelnahme droht ...

also wenn man sich auf Straßen etc festklebt ...



und dadurch ein paar Autofahrern Gelegenheit gibt ...

mal über den Klimawandel nachzudenken ...



aber mal in Ruhe nachzudenken gehört offensichtlich nicht mehr zu deutschen Tugenden ...

nicht nur bei Autofahrern ...



ich gehe also heute zum Gericht … zu Richterinnen und Richtern ..

bzw so genannten Staatsanwältinnen und Staatsanwälten ...



ich bin gespannt darauf … Menschen kennen zu lernen … die mich zwingen …

unter Bedingungen zu leben / zu arbeiten / zu wirken ...



die tendenziell denjenigen eines Holocaust entsprechen ...

und mir vorwerfen … ich würde den Holocaust relativieren … (???)



mein Vater hat immer gesagt … ‘Junge werde Staatsanwalt’

er hat das ironisch gemeint … und ich habe lange gebraucht bis ich das begriffen hatte …



aber ich glaube … ich habe es allmählich sogar verstanden …

vielleicht hilfts ja noch ...



denn selbst das wäre dann ja nur aber immerhin nur der spezielle Teil der Relativierungs-theorie ...

die Arbeit an der allgemeinen bzw die Umsetzung geht ja dann erst los (s. Albert Einstein) ...



- Letzte Generation zum Klimawandel ...

- Volksentscheid zur Klimaneutralität ...



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

umzingelt von so genannten Freunden ...



das Po-litische Thema ... Frauen (allgemein) / Liebe / Göttlichkeit ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer (speziell) ... Diktatur / Brutalität / Vergewaltigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen