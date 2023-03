Montag, 27 März 2023 | 13.086

Die Rechte der Menschen und ...

ja was und ???...

ante scriptum ...

ante ridiculum ...



da ist diese ebenso unbeschreibliche wie unglaubliche Hybris ...

die selbstredend aus diesem Kanzleramtsneuerweiterungsbau spricht ...



ein völlig hirnverbrannter geisteskranker Rechtsmißbrauch ...

und niemand der einem hilft ... diese Anmaßungen zu kontrollieren / zu korrigieren ...



kein BundesoberarztPräsident ...

geschweige der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



*



mit Sicherheit ist der Holocaust und überhaupt das ganze kriegerische Umfeld

des 20. Jahrhunderts das bisher größte Verbrechen an der Menschheit …



und eigentlich dürfte man sich als bekennender Deutscher …

bzw als Rechtswissenschaftlier und last but not least Christ nirgendwo mehr hintrauen ...



aber das 21. Jahrhundert hat ja auch gerade erst angefangen …

wer weiß was noch kommt … und es sieht bisher nicht gut aus ...



mit Sicherheit ist aber auch der Spruch … ‘die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsraison’

das Blödeste was man dazu nun sagen konnte ...



und erklärt nur unzureichend und vor allem völlig unbefriedigend die Tatsache …

daß politische Führung und definitive Unfähigkeit nicht von einander zu trennen sind ...



die Sicherheit Israels und die Sicherheit der Juden nicht nur in Israel …

sind zwei wenn nicht drei oder gar noch mehr völlig verschiedene Dinge …



und es ist anerkannte und angewandte Wissenschaft … daß man nur gleiche Dinge ...

gleich behandeln kann … ungleiche Dinge aber ungleich behandeln muß ..



mit anderen Worten … in Sachen Aufarbeitung des Holocaust etc …

stehen wir nicht nur nach wie vor am Anfang …



sondern noch weit davor bzw dahinter zurück … mit anderen Worten ...

nicht mal der Zeugungsakt für eine sinnvolle Aufarbeitung des Holocaust …



hat bisher stattgefunden …

nicht mal die potenziellen Partner haber sich bisher dafür gefunden …



aber … ich lebe ja noch …

vielleicht finde ich den ja doch noch …



nach praktisch 40 Jahren vergeblicher Suche ...

bzw fachlicher ‘Relativierung’ (sic) durch das Bundesverfassungsgericht ...



und praktisch 30 Jahren personifizierter ‘Relativierung’ durch Angela Merkel …

die nach wie vor ebenso ungehindert wie ungeniert ihr desaströses Unwesen treibt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden Spanien Belgien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen