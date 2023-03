Sonntag, 26 März 2023 | 12.085

Die Rechte der Menschen ...

die Rechte auf Zeitenwende und Sommerzeit etc ...

ante scriptum ...

ante ridiculum ...



das ist doch unglaublich ...

daß diese so genannten Berufs-Politiker die Menschheit / die Welt ...



in Tod und Verderben stürzen ...

und immer wieder behaupten ... sie müßten aber unbedingt gewählt werden ...



*



selbst Raum und Zeit sind relativ … sie sind zwar objektiv meßbar und bestimmbar ...

aber das Gefühl dafür … das ist eine völlig andere eine eigene Welt ...



manchmal sitzt man zusammen am Tisch im Restaurant eine Armlänge entfernt ...

oder doch schon auf dem Sofa neben einander umarmt …



aber bis man dann wirklich im Bett liegt …

das kann sich noch ziehen ... trotz und alledem ...



das heißt … selbst die Naturgewalten relativieren sich gegenseitig …

für ein Ganzes braucht es immer wieder die dritte Dimension … die dritte Position …



oder muß man jetzt sagen die dritte Potenz … oder die dritte Gewalt ...

damit wären wir immerhin schon wieder beim Bundesverfassungsgericht ...



das leider eben nicht für Potenz steht …

sondern eher für ein acquired potency deficiency syndrome ...



bei dem sich im Gegensatz zu AIDS bisher keine Behandlungsmöglichkeiten ergeben haben ...

weil Arroganz und Ignoranz hier eine schier unüberwindliche Hürde aufbauen ...



*



die Politische Predigt ...

das Klooballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Bürger ...

geo - cosmo - astro - Boliden bzw Politen ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...



Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ...

Achterbahnfahrt Himmelfahrt Höllenfahrt Irrfahrt ...







