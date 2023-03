Freitag, 24 März 2023 | 12.083

Die Rechte der Menschen im Verhältnis von Wissen und Glauben bzw Theorie und Relativierung ...

es sieht so aus … als gäbe es alles was es gibt auf der Welt …

unabhängig von einer generellen Vielfalt und einer grundsätzlichen Dreifaltigkeit …



immer in einem heterogenen bzw (un)artigen Doppelpack ...

wenn es das nicht gäbe gäbe es ja auch nichts dazwischen … etc …



von ‘in Ulm und um Ulm und um Ulm herum’ mal ganz abgesehen ...

wie von den großen und kleinen Unterschieden …



bei Menschen / Tieren /Pflanzen zum Beispiel gibt es Mann /Frau / Divers …

bei Politikern / Diplomaten / Staatsmännern gibt es links / rechts / dazwischen



‘der' Unterschied an sich sind immer zwei … die Hälfte von 100 zum Beispiel ist 50 …

hat einer eins mehr als die Hälfte hat er 51 … bzw der andere 49 …



der größte Unterschied ist dagegen der so genannte Kleine Unterschied …

das ist wenn einer ‘alle’ Gewalt hat und der bzw die andere sich nicht mal verteidigen kann



wenn der eine von allen guten Geistern …

der bzw die andere von allen guten Freunden verlassen ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







