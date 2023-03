Mittwoch, 22 März 2023 | 12.081

Die Rechte der Menschen und ... die Relativierungen der Richter ......

mir wird eine Relativierung des Holcaust vorgeworfen … einfach so …

ohne weitere Begründung oder gar Beweise … wie das in einem Rechtsstasat halt so ist …



und das sei also was ganz was Schlimmes ...dafür müßte ich 50 Tage ins Gefängnis ...

ich könnte mich aber für 1000 Euro auch freikaufen …



meines Wissen ist Relativierung eine Art von Bestreiten oder Einschränken etc …

von Nichtwahrhabenwollen oder GarnichtzurKenntnisnehmenwollen oder so ...



ich bekenne mich aber ebenso unbedingt wie uneingeschränkt zum Holocaust …

und habe auch nie was anderes gesagt …



ich habe fast sämtliche ehemaligen Konzentrationslager besucht …

und dieses unfaßbare Grauen steckt mir lebenslasng in den Knochen ...



und zuletzt auch deshalb arbeite ich als Menschenrechtsanwalt …

um Betroffenen zu helfen bzw weitere derartige Schandtaten zu verhindern ...



aber wie gesagt … nach Ansicht von Leuten bzw also Richtern …

bzw so genannten Staats-Anwälten … die sich bisher nicht zu erkennen gegeben haben …



soll ich mal ne Zeitlang weggesperrt werden … bzw also nach Ansicht von Leuten …

die ihrerseis ebenso hartnäckig wie inzwischen nachhaltig …



den Klimawandel bestreiten einschränken ignorieren ...

bzw wie heißt der Fachbegriff … relativieren ...



nach Ansicht von Leuten … die nicht nur das Recht und die Gesetze des Rechts …

sondern auch die Gesetze der Logik auf den Kopf stellen …



wonach jemand der etwas uneingeschränkt anerkennt …

gleichwohl wegen einer nicht näher definierten Einschränkung verurteilt werden kann ...



*



