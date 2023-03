Dienstag, 21 März 2023 | 12.080

Die Rechte der Menschen ...

- de revolutionibus ... de relationibus -

das heißt … von der Relativierung der Dinge …

angesichts umwälzender Ereignisse und Entwicklungen …



im Sinne von ‘der Weg ist das Ziel’ … gibt es einen Weg in die Zukunft …

gibt es eventuell eine Brücke … wie aktuell wiedermal diskutiert nach Sizilien … ???



Zeitenwende … der Beginn eines neuen Kapitels … ist immer sehr aufregend …

ein Universum an neuen Ideen wartet darauf entdeckt und umgesetzt zu werden ...



Fortschritt ist eine Frage des Charakters … sagt die Werbung ...

Charakter aber ist bei der gewaltengeteilten Politischen Führung ein Fremdwort …



die Verschmutzung der Meere hat inzwischen nicht nur die Lebewesen errreicht …

die das Zeug fressen … und sich dann wieder von anderen fressen lassen ...



sondern auch die geologischen Gegebenheiten und Entwicklungen …

das heißt … selbst die Berge / das Gestein geht Verbindungen mit Plastik ein …



und die so genannten Staatsdiener reagieren darauf …

als hätten sie schon selbst nur noch Plastik im Kopp … einer idiotischer als der andere ...



*



Die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ihre Nachbarn ...

die Unions Europäischen ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung

Angela Dorothea Kasner Merkel Sauer ... Diktatur und Vergewaltigung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen