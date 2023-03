Montag, 20 März 2023 | 12.079

Die Rechte der Menschen und ...

der Anfang des Frühlings ...

und ‘jedem Anfang wohnt bekanntlich oder sprichwörtlich …

oder auch einfach 'Hessisch' ein Zauber inne … der uns beschützt …



aber Hermann Hesse sagt ja selbst … der darf nicht ewig dauern ...

sonst wachsen rings herum die Mauern …



fast könnte man denken … Hesse habe hier die literarische Begründung gegeben …

für die Relativierung der Dinge … zur Schaffung immer wieder neuer Realitäten …



was in etwa den Relativierungsprozeß der Medien bzw des Journalismus erklärt ...

die in ihren zauberhaften Anfängen eigentlich rein politisch wirken wollten …



die interessierte Bürger seriös informieren wenn nicht erziehen wollten ...

um im Sinne von Demokratie und verantwortlicher Politik sich verhalten zu können ...



aber diese heeren Absichten wurden im Laufe der Zeit derart relativiert und kommerzialisiert ..

daß sie heutzutage eigentlich nur noch als Mittel zum Zweck dienen …



sie müssen nur noch Träger sein ... Einnahmen generieren … vor allem durch Werbung ...

und zum anderen bis zur Besinnungslosigkeit Unterhaltung und Ablenkung bieten ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa



die Deutschen und ihre Nachbarn ... die Rats Europäischen ...

Schweden Spanien Belgien ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







