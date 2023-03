Sonntag, 19 März 2023 | 11.078

Die Rechte der Menschen und ...

die Gerechtigkeit Gottes ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen …

daß Gott nur in der Vorstellung des Menschen existiert … in seiner Phantasie …



die Frage ist also nicht … wie wir mit unserem Wissen über Gott umgehen …

nicht mal wie mit unserem Glauben … sondern wie sic! mit unserer Phantasie ...



insofern wiederum gibt es keinen Zweifel daran … daß Gott existiert …

ebenso wenig wie es Zweifel an der Existenz des Menschen gibt ...



keinen Zweifel gibt es auch daran … daß die Erde bzw überhaupt alle Planeten ...

sich in Kreisen um die Sonne bewegen …



und insofern das Helio-zentrische bzw Kopernikanische Weltsystem begründen …

bzw wie es damals dann auch schon hieß … eine ‘Zeitenwende’ …



daß der Mensch das absolute Zentrum der Welt sei …

oder gar ein Geschöpf Gottes … dürfte aber wiederum …



der Psycho-Physikerin Angela Merkel zum Trotz …

eine Relativierung Gottes bzw des göttlichen Wesens schlechthin sein ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Bundes Bürger und ... Welten Würger ... mit dem so genannten Rechtsstaat ...

Angela Merkel ist praktisch die Einzige ... die diesen Ukra-ine-Krieg auf dem Gewissen hat ...



zum einen Teil hat sie ihn regelrecht herbeigeführt ... s Julija Tymoschenko

zum anderen hätte sie ihn zumindest verhindern können ... s.Wladimir Wladimirowitsch Putin ...



das Po-litische Thema ... DLR ...

Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...



Angela Dorothea Merkel Sauer Kasner ... ADMSK ...

Amokfahrt Durchfahrt Himmelfahrt Höllenfahrt Irrfahrt Todesfahrt Wahnsinnsfahrt ...







