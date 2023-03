Samstag, 18 März 2023 | 11.077

Die Rechte der Menschen und ...

die Anmaßungen so genannter Stellvertreter Gottes

Samstag … das ist schon fast wie Sonntag … nur noch nicht so ganz ...

aber fühlen kann man sich schon so als wäre Sonntag …



man braucht nicht zu arbeiten … also viele … auch nicht alle ...

genau so wie natürlich niemand gehindert ist … am Sonntag freiwillig zu arbeiten …



ohne daß der Sonntag deshalb seinen Charakter als ‘Frei-tag bzw freier’ Tag verlöre ...

ganz abgesehen davon … daß manche sich mit ihrer Freizeitbeschäftigung ...



bzw also am Wochenende derart abarbeiten … daß sie am Montag völlig erschöpft …

wenn nicht krank zur Arbeit kommen … wenn überhaupt …



mit anderen Worten … auch Samstag und Sonntag gehören zu den Dingen …

die vom Menschen hemmungslos relativiert werden …



rein technisch oder rechnerisch zu je einem Siebentel …

aber man darf auch hier Quantität und Qualität nicht durch einander werfen …



oder gar auch noch einen Stellvertreterkrieg vom Zaun zu brechen ...

es reicht grad was wir an richtigen Kriegen haben ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten und Anti-ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Dorothea Merkel ... Verwahrlosung und Verblödung ...







