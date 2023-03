Sonntag, 12 März 2023 | 10.071

Die Rechte der Menschen und ...

die Organe der Menschen ...









für viele Menschen … nicht nur für die Hohenzollern …

gibt es die Frage … was sie noch Sinnvolles mit ihrem Leben anfangen können …



unabhängig davon … ob / wann / wie sie sich ihnen tatsächlich stellt …

bzw ob sie sie auch tatsächlich annehmen … und sich ihr (noch) stellen (können) ...



eine praktisch wohl allseits bekannte und durchaus auch diskutierte …

aber leider kaum wahrgenommene Möglichkeit ist die der Blutspende …



und oder … noch wichtiger … die der Organspende ...

auch wenn man das Wort ‘Spende’ gegebenenfalls nur im übertragenen Sinne verstehen kann …



das ist das Wunderbare / das Göttliche an diesem unserem Menschen-Leben …

daß man eigentlich tot ist … und dennoch über den Tod hinaus lebt ...



es sei denn … man ist Politiker oder so ...… Richter / Pfarrer / Historiker wmd etc ...

denn die leben … sind aber eigentlich tot … also wirklich tot ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

geo-cosmo-astro-politen ...



das Politische Thema ... DLR ... Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Achterbahnfahrt Betriebsfahrt Chaosfahrt Himmelfahrt Irrfahrt Leerfahrt Talfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen