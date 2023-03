Freitag, 10 März 2023 | 10.069

Die Rechte der Menschen und ...

die Möglichkeiten des Adels ...

der Adel im allgemeinen und die Hohenzollern im besonderen suchen bekanntlich weiter ...

nach einer angemessenen Beschäftigung um nicht zu sagen Existenzberechtigung ...



um in einer pro forma Republik bzw einer so genannten Demokratie überleben zu können …

und nicht kollektiven Selbstmord begehen zu müssen …



das gibt immerhin mehreren Historikerkommissionen bzw ungezählten Professoren und Doktoranden wmd

die Gelegenheit sich ihrerseits nicht schlecht bezahlt mit der Frage zu beschäftigen …



womit der Adel im allgemeinen und das vormals preußische Regierungs und Königshaus speziell ...

sich vor und während der Zeit des Nationalsozialismus beschäfigt haben ...



es versteht sich von selbst … daß es darüber die unterschiedlichsten Meinungen gibt und daß

der Streit darüber noch Generationen beschäftigen wird … abgesehen vielleicht von der ‘Letzten Generation’



aber auch wenn nicht gerade der Adel begreift natürlich von den Realitäten nach wie vor nichts …

geschweige daß er Zusammenhänge und Hintergründe versteht ...



jahrhundertelang regiert und (vor allem Kriege) geführt …

bis sich das eben totgelaufen hat … so wie das aktuell eben auch mit den Parteien passiert …



dabei wäre das an sich ganz einfach …

denn das sind ja in der Regel überdurchschnittlich gebildete und wohlerzogene Leute …



die bräuchten sich also nur an die Spitze der Bewegung ‘Demokratie’ zu setzen ...

und sich das halbwegs regierungsfähige verfassungsmäßige Know-how noch anzulernen ...



aber das ist natürlich schwierig … wenn man sich an sich als Galerist versteht …

als Vermögens bzw Bilder Verwalter der lieber mit Historikern feinsinnige Gespräche führt …



statt aus dem ja nicht in Trümmern liegenden sondern nur eingeschlafenen Dornröschenschloß

wieder ein zukunftsfähiges aktives professionell regierendes Haus zu machen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Tod ...







