Donnerstag, 09 März 2023 | 10.068

Die Rechte der Menschen und ...

Olaf Scholz' >Zeitenwende< ...

das ist ... wie wenn einer die Realität nicht wahr nimmt / nicht wahrhaben will ...

sondern bewußt ignoriert / bagatellisiert / relativiert ...



das ist ... wie wenn einer nachts in Frieden träumt ...

und morgens aufwacht ... und es ist Krieg ...



das ist ... also nichts als sozialistischer Schwachsinn und Schönfärberei ...

verfassungswidrig ... kriminell ... geisteskrank ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrat-ifa Migrant-alia ---

Angela Dorothea Merkel ... den Boden unter den Füßen wegziehen ...







