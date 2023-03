Mittwoch, 08 März 2023 | 10.067

Die Rechte der Menschen und ...

die Tage der Frauen ...

Fragen über Fragen … und alle Fragen offen …

zum Beispiel der equal pay day ändert nach wie vor nichts am gender pay gap ...



und warum das so ist … wirft nach wie vor ein bezeichnendes Licht …

auf den gender intelligence gap der Männer ...



wie soll man das begreifen … geschweige verstehen … ?

objektiv leisten Frauen die qualitativ bessere Arbeit … und werden schlechter da-für bezahlt ...



in keinem anderen Bereich kriegen Frauen … wie soll ich sagen …

derart ‘mildernde Umstände’ …



für eine bestimmte Straftat kriegt eine Frau die gleiche Strafe wie ein Mann …

und kann sich nicht mal mit den Waffen einer Frau dagegen wehren ...



auch wieder doppelt behindert … trotz einer der wichtigsten Rechtsmaximen …

ne bis in idem ...



*



richtig ist … es gab und gibt in der Weltgeschichte immer mal wieder auch Frauen ...

die als mächtigste Frau der Welt in einem Atemzug genannt werden …



mit so genannten mächtigsten Männern der Welt ...

das hat aber nichts mit der so genannten Gleichberechtigung von Mann und Frau zu tun …



das sind Einzelfälle … bzw in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts …

Einzelentscheidungen …



aus denen keine allgemeinen Schlußfolgerungen gezogen werden dürfen ...

das heißt Zugeständnisse an einzelne Kläger wegen einer offensichtlichen Ungerechtigkeit …



die aber aus der hierzulande praktizierten Diktatur keine Demokratie machen …

und die verfassungswidrige Regierungspraxis also für die Zukunft zunächst weiter unberührt lassen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn USA / CDN / KNG ..

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Krieg und Zerstörung ...







