Die Rechte der Menschen und ...

in Demokratie und Diktatur ...

jeder so genannte Staat mißhandelt und mißbraucht seine Bürger auf seine Weise …

egal ob Demokratie oder Diktatur ...



bzw der Witz an der Sache ist doch … daß es natürlich nicht ‘der Staat’ ist …

sondern eben die Organe … die dank seiner sich verhalten und handeln ...



da aber auch in den Demokratien nur Geisteskranke und Kriminelle ...

in den politischen Spitzen und Führungs Positionen sitzen …



kommt es überall auf dasselbe hinaus …

bzw kommt eben auch in den Demokratien reinste Diktatur hinten raus ...



was bekanntlich das Wichtigste ist … das heißt … es ändert sich nichts …

selbst wenn … Demokratie und Diktatur sich abwechseln ...



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

