Montag, 06 März 2023 | 10.065

Die Rechte der Menschen und ...

die Werte des Westens zb die Demokratie

praktisch jede Rede eines westlichen Politikers enthält den Satz …

ebenso baukasten wie reflex artig … man müsse die Demokratie verteidigen …



wenn man genau hinhört heißt es … wir müssen ‘unsere’ Demokratie verteidigen …

und genau da liegt dieser sprichwörtliche Hund begraben …



denn es gibt inzwischen kaum ein Land … das nicht Begriffe wie Demokratie etc

für sich in Anspruch nimmt … immer mit dem Zusatz ‘unsere’ Demokratie etc …



von liberal bis sozialistisch … islamisch bis christlich … oder einfach Volksdemokratie ...

was so ähnlich ist wie ein gerechter Rechtsstaat ...



eines aber haben alle diese Staaten gemeinsam … es ist keiner darunter …

der wirklich ein demokratischer geschweige ein Rechtsstaat ist ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutsche und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Schweden bis 30 Juni / Spanien bis 31 Dezember 2023 / Belgien bis 30 Juni 2024 ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...

Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen