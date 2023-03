Sonntag, 05 März 2023 | 09.064

Die Rechte der Menschen und ...

der Wald / der Urwald / der Blätterwald ...

rund acht Milliarden Menschen leben zur Zeit auf diesem Planeten …

Pandemien und Kriegen etc zum Trotz … - und noch mehr Tiere ...



am meisten bedroht aber sind die Pflanzen / ist der Wald …

weil er sich nicht so schnell reproduziert wie Mensch und Tier ...



ohne Wald kann der Mensch nicht überleben …

mit der Ab-holzung beseitigt der Mensch also mutwillig eine Lebensgrundlage ...



das ist ungefähr genau so … als würde er sich eine Verletzung zufügen …

aus der unversorgt unaufhaltsam kontinuierlich Blut fließt ...



man spricht immer wieder vom Recht des Stärkeren …

und von der Stärke des Rechts …



typischer Fall von 'die Rechnung ohne den Wirt zu machen' ...

denn am stärksten ist immer noch die Natur selbst ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

Geopoliten / Cosmopoliten / Astropoliten ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

die Land Rover der Nasa auf dem Mars und anderswo ...







