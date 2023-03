Samstag, 04 März 2023 | 09.063

Die Rechte der Menschen und ....'

Let's reshape Europe together' .....

wir wissen schon … Wladimir Putin ärgert sich so sehr darüber ...

daß er sich jahrelang vom Westen hat über den Tisch ziehen lassen ...



daß er glaubt … sich jetzt nicht mehr anders helfen bzw wehren zu können …

als mit dieser Spezialoperation … diesem Wahnsinnskrieg in der Ukra-ine ...



ungefähr so ähnlich geht es aber den Europäischen Strategen auch …

die jahrelang unser schönes Europa restlos mißhandelt und mißbraucht haben ...



jetzt sind auf einmal die Werte der liberalen Demokratie bedroht …

und steht Europa vor den schwerwiegendsten Herausforderungen aller bisherigen Zeiten …



da fällt ihnen plötzlich das Volk ein … und prompt sagen sie …

das ist doch Eure Demokratie … nun seht mal zu wie Ihr das wieder hinkriegt ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa von Marocco bis Ägypten ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten / Hinduisten / Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Entwicklung ...

Jugend und Verfassungsorgane ...







