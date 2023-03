Freitag, 03 März 2023 | 09.062

Die Rechte der Menschen und ...

das Unrechte 'im' (!) Menschen ...

in unserer Verfassung steht … Deutschland ‘ist’ (!) ein demokratischer Staat …

das hat sich aber bis zu unseren Verfassungsorganen noch nicht rumgesprochen …



wer liest denn auch schon die Verfassung ??? die Leute haben alle so viel zu tun …

daß sie kaum noch zum Lesen kommen … geschweige die Verfassung …



statt also verfasssungsgemäß Demokratie zu praktizieren bzw so zu regieren …

wird jetzt an einem Demokratie-förderungs-gesetz gebastelt …



und das ist dann wie mit dem Recht und dem Rechtsstaat ...

das heißt … da wird wieder so lange dran gebastelt …



bis der Staat mit der Demokratie genau so wenig zu tun hat … wie mit dem Recht …

bzw … das kommt ja noch dazu … der sozia-le Staat mit ‘sozial’ ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Endemie und Pandemie ... Charité und Portemonnaie / Portepee ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen