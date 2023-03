Donnerstag, 02 März 2023 | 09.061

Die Rechte der Menschen und ...

die Vor-rechte ... von Parteien / Medien / Kirchen etc ...

die Idee der Demokratie … also der Herrschaft des Volkes …

geht von der Überlegung aus um nicht zu sagen der (Be)Rechnung …



daß ‘das’ Volk als Ganzes minus mindestens 1 … wenn also nicht doch bereits eine Mehrheit …

eigentlich so stark sein müßte …



daß es eine Minderheit … schlimmstenfalls also einen einzigen Gewaltherrscher

im Griff behalten kann ...



nun ist bereits durch die Geschichte hinlänglich bewiesen …

daß das ein ebenso frommer Wunsch wie graue Theorie ist ...



denn Voraussetzung dafür ist … daß ‘das Volk’ … als Mehrheit geschweige als Ganzes …

sich einig ist … entscheidend ist also nicht Einheit sondern Einigkeit ...



und da liegt nun mal der Hase im Pfeffer ...

denn selbst wenn zum Beispiel dem Putin ein halbwegs einig ‘Volk’ sich zusammenrauft …



reicht ein einziges kleines Steinchen … um es zum Beispiel ins stille Wasser zu werfen ...

und schon verbreitet sich die Uneinigkeit wellenartig um die Demokratie herum aus …



mit anderen Worten … für Putin ist es ein Leicht-mögliches …

was für die anderen ein fast Un-mögliches ist ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...

das Wandern ist des Müllers Lust ... für andere eher nicht ...







