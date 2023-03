Mittwoch, 01 März 2023 | 09.060

Die Rechte der Menschen und ...

die Führung der Menschen ...

zunehmend raunt es durch den politischen Blätterwald … ‘wir brauchen mehr Führung’

‘Deutschland soll führen … Europa soll führen’



aber niemand sagt …. was er sich darunter vorstellt … und wohin das ‘führen’ soll …

ich versuche daher … mal eine kleine Hilfestellung zu geben …



man stelle sich eine größere Familie vor … und die hat einen Patriarchen …

der die Familie zur relativen Zufriedenheit aller Beteiligten ‘führt’ …



lassen wir hier mal dahingestellt … ‘wie’ er führt ...

denn die entscheidende Frage ist ja … ‘wohin’ er führt …



und überhaupt ... was er eigentlich will mit seiner und seiner Art von Führung ...

was er sich dabei denkt und ob das alles auch objektiv einigermaßen richtig ist was er da macht ...



diese Frage verbindet sich unverzichtbar mit der Frage …

ob er den Stamm der Familie erhalten und fort’führen’ will oder nicht ...



bzw ob er also alles so laufen läßt wie es kommt …

bis alle gestorben sind und die Familie ausstirbt …



oder ob / denn wenn ... er erhalten will … muß er sich ja erstmal selbst bemühen …

und für entsprechenden Nachwuchs sorgen … Kinderlosigkeit ist bekanntlich erblich ...



den Nachwuchs wunschgemäß groß-ziehen und er-ziehen ... bilden und aus-bilden …

was ja mit etwas Glück noch einigermaßen machbar ist …



aber dann … fangen die Schwierigkeiten erst an … denn dann ist die Frage ..

sorgt der Nachwuchs von sich aus für einen passenden Partner ...



oder muß man da als Patriarch etwas nach-helfen … oder besser natürlich vor-beugen …

und je nachdem … muß sich der Patriarch mit dem Nachwuchs einigen …



dabei redet dann aber zunächst auch die Mutter des Nachwuchses mit …

dann auch die väterliche und mütterliche nähere und fernere Verwandtschaft …



Omma und Oppa … Geschwister und sonstige Verwandte und Anverwandte …

vielleicht sogar der Papst und sonstige mehr oder weniger falsche Freunde ...



sowie schließlich spiegelbildlich dasselbe auf der Seite des zukünftigen Partners ...

und wie einig oder uneinig die sich sind sieht man dann spätestens bei der Erbengemeinschaft ...



wie oft hört man das dann in allen nur möglichen Bereichen … in Politik und Religion …

in Wirtschaft und Gesellschasft … in Parteien und Vereinen … ‘Wir sind eine Familie’ …



objektiv kann jedoch kein Zweifel daran bestehen … daß es diese ‘Familien’ nicht (!) gibt …

geschweige diesen Patriarchen …



ebenso offiziell wie offiziös wird zwar immer Vielfalt gepredigt …

in Parteien / Koalitionen etc … aber Einheit torpediert / mißhandelt / verhindert ...



Vielfalt und Einheit gehören aber zusammen wie Mann und Frau …

- wenn was draus werden bzw ‘was dabei herauskommen’ soll …



vielleicht kann mir jetzt mal jemand sagen … was das heißen soll …

‘Deutschland soll führen / Europa soll führen’ … (???) ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ... USA / CDN Grönland ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Krieg und Sieg ...







