Die Rechte der 'Menschen' und ... die Pflichtern der (Berufs)'Politiker' ...

jetzt soll es also wieder eine allgemeine Wehr und oder was auch immer Pflicht geben ...

nachdem man ihre Abschaffung seinerzeit als große soziale Errungenschaft gefeiert hat …



gar als zivilisatorischen Fortschritt … was ja grundsätzlich auch gar nicht so falsch ist …

nur darf man bekanntlich nicht das Kind mit dem Bad ausschütten …



die Wehrpflicht gab es ja seiner Zeit nicht aus Jux und Tollerei …

sondern weil sie in vielfältiger Weise einen bestimmten bzw speziellen Sinn erfüllt hat ...



insofern hat ihre Beseitigung eine große Lücke hinterlassen …

die entsprechend verantwortungsbewußt hätte gefüllt werden müssen …



paradoxerweise stand und steht Angela Merkel mit dem Begriff Verantwortung auf Kriegsfuß

die Abschaffung von Pflichten funktioniert aber nicht ohne Ausgleich durch andere Pflichten



*



