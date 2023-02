Montag, 27 Februar 2023 | 09.058

Die Rechte der Menschen ...

die Bürger eines Landes bzw Staates lassen sich gewissermaßen unterteilen

in drei Klassen …



Erste Klasse sind diejenigen … die sich den so genannten Staat unter den Nagel reißen …

ihn sich nach ihren Vorstellungen einrichten und anstreichen … rot grün schwarz gelb etc ...



und ausüben bezw also betreiben … nach Art des eingerichteten und ausgeübten Gewerbe-betriebs ...

berufs bzw eben gewerbsmäßig … daher der Name / die Bezeichnung ‘Berufs-Politiker’ ...



das sind nur ein paar Leute oben an der Spitze … an deren Spitze dann wiederum die Allerschlimmsten sitzen … die so genannten Spitzenpolitiker … wie aktuell Schröder / Merkel / Scholz ...



Zweite Klasse sind die so genannten Oberen Zehntausend … das sind diejenigen …

die sich mehr oder weniger bedingungslos um nicht zu sagen bewußtlos …



hinter diese Spitze stellen und sie stützen und tragen … unter allen Umständen aufrecht erhalten …

weil sie dabei so irrsinnig unbeschreiblich viel Geld verdienen … daß ihnen alles andere egal ist …



Dritte Klasse das ist dann die große Masse … naja eben die so genannte Holzklasse …

wenn sie nicht … auch da gibt es im umgekehrten bzw negativen Sinne … diese zweifache Spitze …



also diejenigen … die in offenen Güter Wagen Booten irgend wohin transportiert .

und dann entweder gleich ertränkt / erschossen / verhungert / vergiftet / vergast etc werden …



oder irgend wie unter derart irrsinnigen unbeschreiblichen Umständen am Leben bleiben ...

daß sie das völlig hilflos und apathisch über sich ergehen lassen müssen ...



