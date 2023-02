Sonntag, 19 Februar 2023 | 07.050

Die Rechte der Menschen und ...

'fridays for future' ...

fridays … damit ist zwar wohl jeder Freitag gemeint … bzw also jede Woche …

im Prinzip ist es aber wie Muttertag … einmal … pro … forma …



so wenig wie etwa der Mutttertag zur Gleichberechtigung der Frau beigetragen hat …

so wenig wird der Zukunftstag zur Verhinderung des Klimawandels beitragen ...



eher noch weniger … denn an Muttertag ... in diesem Jahr am Sonntag dem 14. Mai ...

werden immer unzählige Bouquets zu den Müttern getragen …



an den ‘fridays’ werden umgekehrt die Mütter weg-getragen …

und solche die es werden wollen … wie etwa Greta Thunberg … nehm ich mal an ...



geradezu ein Sinnbild für die (Ohn)Macht des Rechts ...

ein paar Starke (im Un-recht) tragen die vielen Schwachen (die im Recht sind) einfach weg



*



der Faschings-Sonntag ...

die Politische Predigt ...



das Kloo-ballistische Unions Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welten Bürger



das Po-litische Thema ... DLR ... Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

DSF ... Deutsche Flug Sicherung ...



Angela Merkel ... Irrfahrt Spaßfahrt Höllenfahrt ...

BRD ... Brutalität Radikalität Diktatur ...







