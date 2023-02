Samstag, 18 Februar 2023 | 07.049

Die Rechte der Menschen und ... die Demokratie ...

immer wieder mit einer gewissen im Grunde genommen berechenbaren …

soweit nicht doch eben berechneten Regelmäßigkeit …



ebenso absichtlich wie absichtsvoll … wird aus der so genannten Zivilgesellschaft heraus

verlangt … ‘wir brauchen ‘mehr’ Demokratie ...



und prompt verlangen die einschlägig verdächtigen Funktionäre und Aktivisten

vor allem in Politik und Publizistik … ‘mehr Demokratie wagen’ ...



denn wir können / sollen / müssen … aus der Vergangenheit lernen …

für die Zukunft ...



das ist immer wieder dieses faszinierende Schauspiel … daß die Gegenwart ausgeblendet wird

dieses 'learning on the job' … bzw 'learning by doing' ...



*



der Faschings-Samstag ...

die Politische Ausstellung ...



das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...

von Marocco bis Ägypten ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Kultur ...

Angela Merkel ... Verwahrlosung / Verblödung / Apokalypse ...







