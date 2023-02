Freitag, 17 Februar 2023 | 07.048

Die Rechte der Menschen und ...

das Vorbild der Natur ...

ein Mensch ist ein Mensch … und viele Menschen sind ein Volk …

so ungefähr … könnte man sagen … ein Baum ist ein Baum … und viele Bäume sind ein Wald



und da gibt es viele Parallelen … bleiben wir mal beim Wald …

in einem intakten Wald gibt es viele Arten von Bäumen … von jung bis alt …



ein Wald besteht aber nicht nur aus Bäumen … bzw also aus Holz …

sondern ein Wald ist ein riesiges schier unüberschaubares Ökosystem ...



da leben und ‘wohnen’ (lateinisch habitare) unendlich viele Tiere und Lebewesen ...

auch wieder große und kleine … junge und alte … bis zu Insekten und Pilzen …



für alles was es da gibt ist der Wald also Heimat und ‘Wohnung’ …

der Habitatwald …



im Prinzip müßte das auch für Menschen möglich sein ...

es dürfte also vom Menschenrecht her gesehen Obdachlose gar nicht geben ...



die Natur ist da also dem Menschen auch wieder ein ganzes Stück voraus …

die Natur handelt … im Gegensatz zum Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



*



Die Politische Messe …

Innovative Messe Frankfurt am Main …



form follows function ...

und das öffnet die unendliche Vielfalt an Herausforderungen für die Technik im Haushalt



demnächst ‘Ambiente’ … 3. bis 7. Februar 2023 …

zum 10. Mal mit der Sonderausstellung des Londoner Industriedesigners Sebastian Bergne



im Hinblick auf die ästhetische Vereinbarkeit …

von Funktion und Form mit dem Design ...



in Zukunft zeitgleich mit den Internationalen Konsumgütermessen

Christmasworld und Creativeworld ...



Inspirationen / Persönlichkeiten / Styles / Trends ...

www.ambiente.messefrankfurt.com ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ...

die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel und Verwahrlosung ...







