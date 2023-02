Donnerstag, 16 Februar 2023 | 07.047

Die Rechte der Menschen und ...

die Denke der 'Politiker' ...

eine Volksweisheit sagt … Problem erkannt / Problem gebannt ... oder so …

der Spruch funktioniert entsprechend auch mit anderen Begriffen ...



das ist aber … wie gesagt … eine ‘Volks’weisheit …

die gilt also nicht für Politiker … denn Politiker sind Politiker und nicht ‘das Volk’ ...



für Politiker gilt … Problem erkannt … und das ist dann wie eine Insel im Meer …

aufpassen und immer schön drumherum fahren …



jetzt gibt es zum Beispiel einen Ostsee-Aktionsplan … mit dem man den Müll nicht beseitigen …

sondern um bis zu 50% reduzieren will … bis zu einem Referenzwert von 40 Stück pro 100 m



das ist so wie wenn wir Gäste haben und wir sind 10 Personen …

da fallen schnell mal 100 Stück Geschirr an …



und ich sage dann … wenn ich nur die Hälfte wieder spüle …

oder überhaupt jedes vierte Teil liegen lasse … reichts auch ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...







