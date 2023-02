Mittwoch, 15 Februar 2023 | 07.046

Die Rechte der Menschen und ...

wenn man doch bloß mal wüßte … wie Politiker … also so genannte Berufs-Politiker ticken …

weil … wenn es eine Art Mensch gibt … die selbst das Massenartensterben überleben wird …



dann sind es genau diese so genannten Berufspolitiker …

die man unterscheiden muß von ‘berufenen’ (!) Politikern ...



also solchen die eben nicht von anderen gerufen bzw ernannt worden sind …

sondern solchen die so erzogen sind und sich dann selbst weiter gebildet haben …



daß sie eine brauchbare Vorstellung davon haben … was verfassungsmäßige Politik ist …

was gemeinnützig ist … Wahrung von Menschen Recht und Würde … und wie man das macht ...



die etablierte politische Klasse denkt jedenfalls nur an sich … selbst zuletzt …

nur an ihre eigenen persönlichen privaten Interessen ...



