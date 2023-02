Dienstag, 14 Februar 2023 | 07.045

Die Rechte der Menschen und ...

das Wörtchen ‘gleich’ spielt im gesellschaftlichen wie im rechtlichen Leben …

eine ebenso vielfältige wie wichtige Rolle und Bedeutung …



was ‘gleich’ bedeutet erfährt man zum Beispiel im Restaurant … wenn man …

bereits eine Viertelstunde auf die Bedienung wartet und die dann sagt ‘komme gleich’ ...



das Verfassungsrecht verspricht zum Beispiel gleiche Rechte … für alle …

in der Praxis geht es dann aber nicht nur Gleiches Recht sondern auch um Gleich Gewicht



der Bundestag beschäftigt sich gerade mit den Störungen des Gleichgewichts in der Natur …

die tendenziell zum Aussterben bestimmter wenn nicht aller Arten führen könnten …



wenn … zum Beispiel … die Zahl von Homosexuellen immer weiter zunimmt …

könnte das tendenziell zum Aussterben der Art Mensch führen …



um das politisch managen und steuern bzw gegensteuern zu können …

müßte man aber wissen … wieviel Homosexuelle gibt es denn überhaupt ...



diese Zahl läßt sich aber nur ermitteln … wenn Homosexuelle (…) sich outen könnten …

ohne Gefahr zu laufen bzw daß dann die Gefahr droht …



daß die Gesellschaft … im Interesse ihres Gleich-gewichts …

ihnen die Gleichen Rechte ‘beschneidet’ ...



da gibt es also noch viel zu tun … praktisch wohl bis an das Ende unserer Tage …

weil sich ja niemand rantraut an solche Fragen … die wie ein Tabu behandelt werden …



die man scheut wie der Teufel das Weihwasser … im Verhältnis der Religionen (sic!)

geschweige die wichtigsten verfassungsmäßigen Begriffe wie Demokratie und Freiheit ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Angela Merkel und Versklavung ...







