Die Rechte der Menschen ...

bekanntlich kann selbst der Frömmste nicht in Frieden leben …

wenn er einen auch nur andeutungsweise bösen Nachbarn hat … dem das nicht gefällt …



das ist ein Erfahrungssatz und daraus folgt …

es ist weder Gott-gewollt noch überhaupt erstrebens-wert … als Frömmster zu leben …



(1) das heißt … es reicht also nicht …

in Frömmigkeit und Wohlverhalten zu leben ...



(2) sondern man muß sich so verhalten … daß man sich der Gefahr bewußt ist ...

die da irgend wie und irgend wo im Verborgenen nicht nur lauert ...



sondern lebt und blüht … wächst und gedeiht …

und sich eigendynamisch nach den ihr innewohnenden Gesetzen und Regeln verhält ...



bzw man muß in ständiger Abwehr und Verteidigungs Bereitschaft sein …

Widerspruch und Widerstand leisten können ...



(3) gegebenenfalls je nach dem Ausmaß der konkreten Bedrohung handeln können …

nach dem Prinzip ...’ Angriff ist die beste Verteidigung’ ...



und sich nicht darauf zu verlassen …

'wo Gefahr droht … naht das Rettende auch’



Rettung allein ist ja nicht das optimale Ziel …

weil die Geretteten nur die Überlebenden sind …



im Grunde genommen geht es aber auch wenn nicht noch mehr um die Nicht-Geretteten …

um die Schäden und Verluste … die hätten verhindert und vermieden werden sollen ...



*



