Die Rechte der Menschen ...

an sich ist es so … daß in jedem halbwegs zivilisierten Haushalt und Umfeld …

die Menschen aufräumen und saubermachen … irgend wie … nach individuellem Gusto …



dieses Verhalten ist selbst bis in die untersten Gesellschaftsschichten zu beobachten …

muß also dem Menschen angeboren sein … irgend wie ...



und es ist auch auf den obersten Etagen nicht fremd … denn schließlich ist aus dem Gedanken

daß man Athen mal aufräumen müßte … die polis … überhaupt der Begriff Politik entstanden



bis in die vor-industrielle Zeit war es dann auch so … daß man den Abfall getrost

hinters Haus oder auf den Schiffen eben ins Meer schieben konnte … war ja alles Natur …



erst in der Neuzeit hat der Mensch eine Art Abfall und Müll geschaffen …

der kurzfristig jedenfalls nicht mehr Teil der Natur wird … vom Atommüll ganz zu schweigen ...



es müßten sich also wie seinerzeit im alten Athen …

endlich mal wieder ein paar vernünftige Leute zusammen setzen ...



und sagen … wir müssen hier mal richtig aufräumen und sauber machen …

sonst wächst uns das alles buchstäblich über den Kopf …



aus dem Vorhaben … die polis aufzuräumen ist der Begriff Politik entstanden …

bei diesem Begriff könnte man ja bleiben … man müßte nur endlich mal aufräumen ...



