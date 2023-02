Samstag, 11 Februar 2023 | 06.042

Die Rechte der Menschen ...

bei den westlichen Akteuren und Strategen bzw Blätter und Hinter Wäldlern ...

herrscht die Meinung vor …



Wladimir Wladimirowitsch Putin habe den Boden der Zivilisation verlassen …

geschweige der Kultur ...



dieser Eindruck mag zwar richtig sein … beruht aber auf einer falschen Perspektive …

bzw eben reiner Willkür und Beliebigkeit ...



Putin ist nur möglich …

weil es gerade die westlichen Akteure und Strategen sind …



die spätestens seit Angela Merkel diesen Boden verlassen haben …

bzw ihr gefolgt sind wie dem Rattenfänger von Hameln ...



ist doch völlig klar … wenn man nur nach Osten schaut sieht man nur Putin ...

oder vielleicht auch noch Xi Jinping et al …



objektiv müßte man auch mal in die anderen Himmelsrichtungen schauen …

bzw vor allem in den eigenen Spiegel ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Merkel ... Verwahrlosung und Verblödung ...







