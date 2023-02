Freitag, 10 Februar 2023 | 06.041

Die Rechte der Menschen ...

es ist ja nicht nur jeweils das Verhalten und Handeln der Akteure ...

sondern auch wie das dann analysiert und kommentiert wird etc …



wie das alles so läuft gibt es Leute … die eigentlich alles tun müßten und könnten ...

um … beispielsweise … den Krieg zu beenden ...



statt dessen treiben sie ‘ihr’ Spiel und kommen zu dem Ergebnis …

‘die russische Armee wird sich vom Krieg jahrelang erholen müssen’ …



als ginge es darum … zu berechnen wie lange die Reparatur eines Hauses dauert …

was ja immerhin technisch und auch sonst denkbar und machbar ist ...



Deutschland wird sich nach Adolf Hitler und Angela Merkel nie wieder ‘erholen’ ...

auch nicht in Jahrhunderten ...



wir leben in einer völlig neuen … gewissermaßen 3. Dimension oder Generation …

um nicht zu sagen … jetzt erst richtig im 3. Reich ...



*



Die Politische Messe …

Das Nachhaltigkeitskonzept der Unternehmensgruppe Messe Frankfurt am Main ...



neben der dezidierten Nachhaltigkeit konzentrierten sich Aussteller auf der Heimtextil

auch auf das Thema ‘warum eigentlich nicht lebenslänglich ?’ …



es geht darum zu erforschen und zu erfahren ...

wie qualitativ hochwertige Materialien kontinuierlich schonend altern ...



und damit der Wegwerf(un)kultur wie auch dem Recycling …

Alternativen bieten bzw Widerspruch ... wenn nicht die Stirn bzw Widerstand ...



unter dem Titel ‘Talks and Tours’ wurde ein dazu passendes Eventformat entwickelt …

zum direkten Austausch mit der Branche …



in Expertenvorträgen zu ausgewählten Wirtschaftsthemen und Ausstellerprodukten

zu Highlights und Trends … Entwicklungen im Fokus für Zukunft ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Merkel ... Krankheit und Tod ...







