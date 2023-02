Donnerstag, 09 Februar 2023 | 06.040

Die Rechte der Menschen ...

die Klimaschützer wissen schon gar nicht mehr ...wohin sie sich noch kleben könnten ...

und befassen sich mehr damit … gezielt Einrichtungen und Gegenstände zu zerstören …



die für den Nutzen stehen … den auch der Klimawandel immer noch bietet ...

wenn nicht gerade der Wandel …



nach dem an sich bekannten Motto ...

macht kaputt was Euch kaputt macht ...



es ist aber nun mal so … daß extremer Widerstand ein Zeichen für extremen Mißbrauch ist

Mißbrauch des Amtes … der Verfassung … der Mittel des Staates … der Politik …



Widerstand läßt sich also nur vermeiden … wenn man den Mißbrauch abstellt …

statt den Mißbrauch fortzusetzen und den Widerstand brechen zu wollen ...



in unserer Verfassung sind Widerstand und Abhilfe ausdrücklich geregelt …

daß sich die Organe darüber hinwegsetzen ist grotesk ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Merkel ... Flucht und Vertreibung der Deutschen ...







