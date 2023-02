Dienstag, 07 Februar 2023 | 06.038

Die Rechte der Menschen ...

das Dilemma unserer Tage … wir haben …

eine Verfassung … die von Experten (!) geschrieben wurde…



eine Verfassung … die mit besten Wissen und Gewissen … vor allem auch

mit dem besten Willen im besten Sinne zusammengezimmert worden ist ...



eine Verfassung … die selbst heute noch state of the art das Beste ist …

was es nach dem Stand von Wissenschaft und Technik in der Welt gibt



eine Verfassung … die dann aber … kaum daß sie in Kraft war …

sofort und immer schneller zunehmend ge-braucht … miß-braucht … ver-braucht wurde ...



teils von immer größeren ignoranteren Dilettanten …

teils von immer brutaleren arroganteren Kriminellen …

teils von immer rücksichtsloseren infantileren Youngsters ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ... Überfall und Vergewaltigung ...







