Montag, 06 Februar 2023 | 06.037

Die Rechte der Menschen ...

da ist immer de Rede von der ‘Zerstörung der Natur’ ...

das ist aber Augenwischerei par excellence …



denn was ist hier ‘Natur’ ??? ... im Grunde genommen geht es doch um uns …

um ‘die’ Menschen … um ‘den’ Menschen …



und insofern ist das was 'der Mensch' sich hier an Zerstörung der Natur leistet …

um nicht zu sagen selbst antut …



purer Selbstmord soweit nicht reinster Kannibalismus ...

denn was ‘der Mensch’ hier zerstört ... ist vor allem der Lebensraum für sich selbst …



genauer gesagt .,.. es ist vor allem Frau Merkel vv/ff die zerstört …

und Stephan Harbarth vv ... die das flankieren / Beihilfe leisten / Mittäter sind ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Rats Europäischen Nachbarn ...



das Politische Thema ... Arbeit und Leben ...

Angela Merkel ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen