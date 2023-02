Sonntag, 05 Februar 2023 | 05.036

Die Rechte der Menschen und ...

die Zerstörung der Natur ...

gemeinhin heißt es … der Mensch denkt und Gott lenkt … und das ist Allgemeingut …

also bei Theisten wie auch Atheisten ... Gläubigen / Nicht-Gläubigen / Ungläubigen ...



das ist aber entweder ein frommer wenn nicht utopischer Wunsch …

oder ein grandioser wenn nicht fataler Irrtum …



und oder irgend was dazwischen oder auch alles zusammen ...

denn Gott denkt gar nicht daran zu lenken ...



das ist ja gerade dieser grandiose Trick der Schöpfung ...

oder meinetwegen des Urknalls ...



daß er alles so eingerichtet hat …

daß es sich gewissermaßen selbst ausübt … also von alleine läuft …



mit anderen Worten … wenn der Mensch wirklich darauf verzichtet … selbst zu lenken …

dann ist das der sicherste Weg zu … 'von allen guten Geistern verlassen' … bzw eben 'von Gott' …



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

Kosmopoliten ... Kosmonauten ... Kosmotronen ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Merkel ... Spaßfahrt Lustfahrt Irrfahrt ...







