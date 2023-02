Samstag, 04 Februar 2023 | 05.035

Die Rechte der Menschen und ...

das Leben als solches ...

spätestens seit Albert Einstein wissen wir … es gibt nicht nur konkret und relativ …

und auch nicht nur praktisch und theoretisch bzw Praxis und Theorie ...



sondern auch speziell und allgemein bzw besonders und generell … und so ...

und das gilt ‘natür’lich’ nicht nur ... für die Physik … also die Vorgänge in der unbelebten Natur ...



sondern auch ... für das Leben an und für sich bzw als solches schlechthin …

im Besonderen bzw also Speziellen das Leben der Menschen …



das Leben der Menschen bedarf der Pflege … von frühester Jugend bis ins späteste Alter ...

vom ersten bis zum letzten Tag ...



aus den unterschiedlichsten Gründen / Standpunkten / Perspektiven gerät das immer wieder

in Vergessenheit … wahrscheinlich liegt darin Anfang und Ende / das A und O der Demenz ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten .. die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Merkel ...Verwahrlosung und Verblödung ...







