Freitag, 03 Februar 2023 | 05.034

Die Rechte der Menschen und ... die Kraft des Galubens ...

auch wenn heute nicht Sonntag ist ...

Glauben gibt es in den unterschiedlichsten Erscheinungs / Gebrauchs / Anwendungs Formen …

entsprechend unterschiedlich sind auch Wirkungen / Ergebnisse / Erfolge ...



zum Beispiel gibt es den Glauben … das auch erreichen zu können …

was man sich vorgenommen hat … was man sich wünscht … was man herbei sehnt …



das Ziel ist also eine Erfolgserwartung … und sowas ist immer lustvoll …

wenn es nicht auch geradezu Spaß macht ...



das Markenzeichen der Angela Dorothea Merkel Sauer …

Politik ist ein Spiel … und es muß Spaß machen …



koste es was es wolle … Billiarden an Geld / unersetzliche kulturelle Werte ...

Pokerface im Pokerspiel … erst beim schier unendlichen Spaß lösen sich die Gesichtszüge ...



*



der politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ...die Islamisten und Anti-Semisteten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Politische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ... Krankheit und Tod ...







