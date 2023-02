Mittwoch, 01 Februar 2023 | 05.032

Die Rechte der Menschen und ...

seine Wunderwelten ...

die Pflanzenwelt und die Tierwelt sind schon eine Wunderwelt für sich …

der Mensch ist für sich allein schon ein ganzes Syndrom von Wunderwelten …



und die Verbindungen und Abhängigkeiten mit den anderen Wunderwelten …

kommen dann noch hinzu ...



die Erde an sich … also diese Masse aus mehr oder weniger ja auch ‘lebendem’ Gestein

ist aber auch eine Wunderwelt … und das was drum herum ist erst recht …



der Mensch ist dem gegenüber eigentlich keine Wunderwelt …

sondern eine einzige Katastrophe … ‘die’ Naturkatastrophe schlechthin ...



und der größte Irrtum des Menschen besteht wohl darin …

daß er glaubt … das sei nur Chaos … und das könne er beherrschen ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ...



Angela Dorothea Merkel Sauer ... nicht Handeln nur Wandeln und ein Riesenbüro betreiben ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ... eine Naturkatastrophe sui generis ...







