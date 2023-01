Montag, 30 Januar 2023 | 05.030

Die Rechte der Menschen und ...

die Verpackung der Politik ...

ich bekenne mich mal dazu … daß eine Tasse guten Kaffee trinken ein Lebenselexier ist …

für mich … vor allem den aus dem Hause Alois Dallmayr in München … prodomo ...



weswegen ich mir auch die Verpackung immer wieder gern näher ansehe …

nicht nur … wegen der schönen freundlichen liebenswerten Frau die da meistens drauf ist ….



sondern auch … weil ich mir immer vorstelle …

auf der Verpackung der Politik der Bundesregierung stünde entsprechend …



‘das Kanzleramt … eine architektonische Sehenswürdigkeit in Berlin …

ein Highlight für Demokratie und Rechtsprechung / Freund und Feind aus aller Welt ...



die Kultur und der hohe Qualitätsanspruch unserer Politik spiegeln sich im professionellen …

und verfassungsgemnäßen Handeln und Verhalten unserer Organe seit 1949 …



Menschenrecht und Menschenwürde in Vollendung … versprochen ...’

seit 40 Jahren forsche ich … und komme nicht dahinter … warum das nicht so ist ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Angela Merkel und ... ihre ebenso schwachsinnigen Konsorten ...







