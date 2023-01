Sonntag, 29 Januar 2023 | 04.029

Die Rechte der Menschen und ...

das Netzwerkeln ...

schon früh haben die Menschen herausgefunden … daß man in vielen wenn nicht allen Dingen

einfach nur herausfinden muß wie die Natur funktioniert … um es menschlich nachzumachen



zum Beispiel hat man gemerkt … daß Würmer den Boden zersetzen und so fruchtbar machen …

aha … hat man folgerichtig gesagt … um das menschlich nutzbar zu machen müssen wir pflügen



seit Menschengedenken hat man versucht herauszufinden wie Vögel fliegen … schließlich hat

auch das geklappt so daß umgekehrt sich heutzutage die Vögel fragen … wie machen die das ??



aktuell haben zumindest die maßgebenden Wissenschaftler die Vielfalt der Natur akzeptiert ...

und daß man da nur mit Hilfe Künstlicher Intelligenz / Diversifizierung / Digitalisierung punktet



möglicherweise schließt sich also über die Künstliche Intelligenz der Kreis ‘zurück zur Natur’

und wird dieser ‘Kurzschluß’ dann das Sprungbrett auf den Weg der das Ziel ist … das Weltall



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

Kosmopoliten ... Kosmonauten ... Kosmologen ... Kosmogonologen ... Kosmobiologen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Merkel ... Ab(f)a(h)rt ... Himmelfahrt ... Irrfahrt ... Spielart ... Unart ... Spaßfahrt ...







