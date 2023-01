Samstag, 28 Januar 2023 | 04.028

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte anderer Lebewesen ...

Pflanzen / Tiere / Menschen / bzw überhaupt alle Lebewesen brauchen sich gegenseitig …

um zu leben und vor allem auch um zu über-leben …



soweit wir wissen … muß man also einschränkend vorab mal sagen …

können das erfassen / begreifen / verstehen eigentlich nur Menschen … also theoretisch …



praktisch sieht es aber so aus … als würden auch Menschen das nicht begreifen …

geschweige verstehen oder gar verständnisvoll danach handeln …



das wirft logischerweise die Frage auf … ob nicht auch so genannte Menschen ...

geistig / intellektuell / verstandsmäßig auf dem gleichen Niveau leben wie die anderen Lebe-wesen



natürlich bauen andere Lebenwesen keine Häuser oder Fahrzeuge / Flugzeuge / Raumzeuge ...

aber vielleicht sind wir einfach nur zu blöd … deren Lebensart zu begreifen und zu verstehen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Angela Dorothea Merkel Sauer ...Verwahrlosung und Verblödung ...







