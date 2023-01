Freitag, 27 Januar 2023 | 04.027

Die Rechte der Menschen und ...

das Spiel des Blätterwaldes ...

es gibt bekanntlich den so genannten Blätterwald …

und der ist ähnlich riesig und urwüchsig um nicht zu sagen wild …



wie der eigentliche Ur-Wald … in dem Pflanzen / Tiere / Menschen …

so genannte Ur-Einwohner oder Natives … leben nach dem Prinzip fressen und gefressen werden ...



zum Beispiel gibt es ein Magazin für Leute mit Kindern namens Himbeer … das seine Leser bzw

die Kinder u.a. mit sinnvollen Spielsachen versorgt … von Null (!) bis drei Jahren ...



das schaukelt (sic!) sich dann langsam hoch zu den Erwachsenen …

bis zu Leuten die Politik als Spiel betreiben wie Angela Dorothea Merkel Sauer …



und schließlich Krieg als Spiel betreiben … wie Wladimir Wladimirowitsch Putin … wobei die Grenzen fließend sind … insbesondere bei denen die diesen Blätterwald als Spiel betreiben ...



vom Abendblatt über Morgenblatt und Tageblatt bis zum Handelsblatt und Extrablatt …

von FAZ über NZZ bis SZ … von Bild über Welt bis Zeit ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ...

die die Islamisten und Anti-Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...

Angela Merkel ... Krankheit und Sterben ... den Geist aufgeben und Tod ...







