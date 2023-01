Donnerstag, 26 Januar 2023 | 04.026

Die Rechte der Menschen und ...

die Gründe für Krieg ...

wir wissen schon … für den Krieg den der Putin gegen die Ukra-ine führt …

gibt es keine rationale Begründung … er macht das aus purum Jux und Dollerei …



es gibt nur drei Arten von Gründen … die wohl auch nie aussterben werden …

das heißt … so jemand ist geisteskrank / kriminell / infantil …



jeder Versuch … mit so Leuten ‘vernünftig’ reden zu wollen …

ist ein untauglicher Versuch … weil es da keine Verständigungsebene gibt …



für den Angegriffenen besteht also die einzige Chance zum Überleben darin …

sich ebenso radikal wie bedingungslos zu verteidigen …



das kann natürlich nur funktionieren … wenn der Angegriffene nicht selbst …

geisteskrank / kriminell / infantil ist ... und so sieht es halt leider aus ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ...

die Juden und Semisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ---

Angela Merkel ... Zuwanderung ohne Zuwendung ...







